Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Якісні та ефективні вакцини, що захищають від кору, паротиту і краснухи, наявні в усіх кабінетах щеплень Вінницької області.
Віниччина не входить до переліку областей з найвищими показниками захворюваності. Разом з тим, за станом на 23 листопада з початку року на кір захворіли 2 268 жителів області (774 дорослих і 1494 дитини). У зоні ризику перебувають абсолютно всі діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення. Дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору, а у разі хвороби — рятують від смертельно небезпечних ускладнень.
Як повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю облдержадміністрації, за станом на перше листопада в області є 19 138 доз вакцини КПК, що становить 83% від річної потреби області. Тобто наявної кількості вистачає для планової та посиленої імунізації мешканців у найближчі декілька місяців.