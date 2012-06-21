Північно-західна частина акваторії Чорного моря — майже 200 тисяч гектарів — є сприятливим середовищем для розведення мідій і устриць. І за певних інвестицій можна відродити цей високорентабельний бізнес.
Про це повідомляє agroportal.ua з посиланням на AgroTimes.
Значно більші площі є в акваторії відкритого моря з глибинами від 3 до 10–30 м, що відповідають оптимальним потребам промислового господарства.
Наразі потенційний ринок мідій в Україні становить майже 145 тисяч тонн на рік, і задовольняється він переважно шляхом імпорту з інших країн. При цьому розвиток цього ринку гальмується виснаженням природних ресурсів українського морського шельфу й відсутністю промислової марикультури.
Проведені обчислення показують, що для створення сучасних устрично-мідійних полів площею в
Окупність сучасних підприємств можливе через 3 роки за рентабельності понад 900% (без урахування податків).
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр», на базі колишнього Ягорлицького дослідно-промислового мідійно-устричного господарства (Кінбурнська коса, село Покровка Очаківського району Миколаївської області) запропоновано відпрацювати пілотний проект із виробництва морепродуктів із залученням до промислового мідійного поля акваторій Джарилгацької і Каркінітської заток Чорного моря у Скадовському районі Херсонської області.