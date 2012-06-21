Підвищене згортання крові, при якій вона стає занадто густою, може спровокувати розвиток захворювань серцево-судинної системи. А це перший дзвіночок до інфаркту чи інсульту.
Навіщо розріджувати кров?
Завдяки тому, що кров буде рідшою, посилюється кровообіг, а до внутрішніх органів в повному обсязі надійдуть усі корисні речовини, чого не відбувається тоді, коли кров занадто густа.
Як розріджувати кров?
Звичайно для розрідження крові є чимало медичних засобів, але не гірше з цим завданням можуть впоратися звичні нам продукти.
«Урядовий кур’єр» дізнався в медиків, які чотири продукти чудово розріджують кров.
Лимон
Він не має ніяких протипоказань, тому його можуть їсти навіть діти. Крім зниження згортання крові, лимони мають цілий набір вітамінів і корисних мікроелементів.
Журавлина
Ця ягода відмінно знижує в’язкість крові, причому, незалежно від того, в якому вигляді її вживають.
Часник
Він чудово розріджує кров. Буквально одного зубчика на день достатньо для зниження згортання крові.
Імбир
Цей продукт збагачений антиоксидантами та ліпідами, які очищають судини та кров, а також позитивно впливають на її якісні параметри.
Щоденне вживання цих чотирьох продуктів жодним чином не зашкодить вашому здоров’ю, а, навпаки, захистить від багатьох болячок і оздоровить організм зсередини, радять медики.
І пийте багато чистої води. Хоча б півтора літра в день.