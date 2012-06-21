"Урядовий кур'єр" підготував для читачів сайту ukurier.gov.ua інформацію про найважливіші соціальні виплати 2018 року, зокрема, вам буде цікаво якими будуть: розмір мінімальної заробітної плати; розмір прожиткового мінімуму; добові; розмір податкової соціальної пільги; розміри мінімального та максимального єдиного соціального внеску для підприємців, ставка єдиного податку.

Важливі соціальні виплати 2018 року 

Розмір мінімальної заробітної плати в 2018 році 

Період дії

Місячний розмір

Погодинний розмір

1 січня – 31 грудня

3723,00

22,41

 Розмір прожиткового мінімуму в 2018 році 

Розмір
прожиткового
мінімуму

Період дії

1 січня –
30 червня

1 липня –
30 листопада

1 грудня –
31 грудня

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу

1700

1777

1853

дітям до 6 років

1492

1559

1626

дітям від 6 до 18 років

1860

1944

2027

працездатним особам

1762

1841

1921

особам, які втратили працездатність

1373

1435

1497

 Добові у 2018 році 

Територія відрядження

Максимальний
неоподатковуваний розмір добових

У межах території України

372,30 грн.

Для відряджень за кордон

80 євро по курсу НБУ 

 Розмір податкової соціальної пільги в 2018 році 

Вид
податкової
соціальної пільги
(норма ПКУ)

Розмір
податкової
соціальної пільги,
грн.

Граничний розмір доходу,
який дає право на отримання податкової соціальної пільги,
грн.

Звичайна (п.п. 169.1.1)

881,00

2470,00

Звичайна на «дітей»
(п.п. 169.1.2)

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881,00 х кількість дітей
до 18 років

Для одного з батьків:
2470,00 х кількість дітей.

Для другого – 2470,00

Підвищена на «дітей»
(пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3)

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1321,50 х кількість дітей до 18 років

Для одного з батьків:
2470,00 х кількість дітей.

Для другого – 2470,00

Підвищена
(пп.«в»–«е» п.п. 169.1.3)

більш детально

1321,50

2470,00

Максимальна
(п.п. 169.1.4)

більш детально

1762,00

2470,00

 Максимальна величина зарплати,
з якої сплачується єдиний соціальний внесок у 2018 році 

Період дії

Розмір, грн.

1 січня – 31 грудня

55 845

 Розміри мінімального та максимального
єдиного соціального внеску для підприємців у 2018 році 

Категорія
платників

Розмір мінімального страхового внеску, грн.

Розмір максимального страхового внеску, грн.

за місяць

за квартал

за місяць

за квартал

Для платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп.

Для само зайнятих осіб.

Для ФОП на загальній системі оподаткування.

Для членів фермерського господарства.

819,06

2457,18

12 285,90

36 857,70

Для платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп.

Для ФОП на загальній системі оподаткування.

Для членів фермерського господарства.

Звільняються від сплати ЄСВ за себе,
якщо вони отримують пенсію за віком
або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію
або соціальну допомогу

 Ставка єдиного податку в 2018 році 

Категорія платників

Ставка єдиного податку

Для платників єдиного податку 1 групи

До 10% від прожиткового мінімуму
для працездатних осіб на 1 січня 2018 р. Тобто до 176,20 грн. 

Для платників єдиного податку 2 групи

До 20% від мінімальної зарплати
на 1 січня 2018 року. тобто до 744,60 грн. 

Для платників єдиного податку 3 групи

3% від доходу (при сплаті ПДВ)
або 5% від доходу (без уплати ПДВ)

    