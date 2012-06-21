"Урядовий кур'єр" підготував для читачів сайту ukurier.gov.ua інформацію про найважливіші соціальні виплати 2018 року, зокрема, вам буде цікаво якими будуть: розмір мінімальної заробітної плати; розмір прожиткового мінімуму; добові; розмір податкової соціальної пільги; розміри мінімального та максимального єдиного соціального внеску для підприємців, ставка єдиного податку.
Важливі соціальні виплати 2018 року
Розмір мінімальної заробітної плати в 2018 році
Період дії
Місячний розмір
Погодинний розмір
1 січня – 31 грудня
3723,00
22,41
Розмір прожиткового мінімуму в 2018 році
Розмір
Період дії
1 січня –
1 липня –
1 грудня –
Розмір прожиткового мінімуму на одну особу
1700
1777
1853
дітям до 6 років
1492
1559
1626
дітям від 6 до 18 років
1860
1944
2027
працездатним особам
1762
1841
1921
особам, які втратили працездатність
1373
1435
1497
Добові у 2018 році
Територія відрядження
Максимальний
У межах території України
372,30 грн.
Для відряджень за кордон
80 євро по курсу НБУ
Розмір податкової соціальної пільги в 2018 році
Вид
Розмір
Граничний розмір доходу,
Звичайна (п.п. 169.1.1)
881,00
2470,00
Звичайна на «дітей»
881,00 х кількість дітей
Для одного з батьків:
Для другого – 2470,00
Підвищена на «дітей»
1321,50 х кількість дітей до 18 років
Для одного з батьків:
Для другого – 2470,00
Підвищена
1321,50
2470,00
Максимальна
1762,00
2470,00
Максимальна величина зарплати,
з якої сплачується єдиний соціальний внесок у 2018 році
Період дії
Розмір, грн.
1 січня – 31 грудня
55 845
Розміри мінімального та максимального
єдиного соціального внеску для підприємців у 2018 році
Категорія
Розмір мінімального страхового внеску, грн.
Розмір максимального страхового внеску, грн.
за місяць
за квартал
за місяць
за квартал
Для платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп.
Для само зайнятих осіб.
Для ФОП на загальній системі оподаткування.
Для членів фермерського господарства.
819,06
2457,18
12 285,90
36 857,70
Для платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп.
Для ФОП на загальній системі оподаткування.
Для членів фермерського господарства.
Звільняються від сплати ЄСВ за себе,
Ставка єдиного податку в 2018 році
Категорія платників
Ставка єдиного податку
Для платників єдиного податку 1 групи
До 10% від прожиткового мінімуму
Для платників єдиного податку 2 групи
До 20% від мінімальної зарплати
Для платників єдиного податку 3 групи
3% від доходу (при сплаті ПДВ)