Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Європейська комісія прийняла рішення щодо запровадження попередніх захисних заходів в рамках розслідування щодо металопродукції, яке вступає в силу 19 липня 2018 року, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку з посиланням на офіційний сайт ЄС.

Загалом предмет розслідування включає 28 видів металургійної продукції, до 23 видів з яких запроваджуються попередні заходи у вигляді тарифної квоти терміном на 200 днів. Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу «first come, first served» (перший прийшов - перший отримав), а після того, як квота буде вичерпана, до наступних поставок застосовуватиметься мито у розмірі 25%.

Мінекономрозвитку разом з українськими виробниками в рамках процедури розслідування відстоюють позицію, що ЄС не має достатніх підстав для порушення розслідування відповідно до вимог СОТ, а також враховуючи поточний стан розвитку металургійної галузі ЄС. Україна, зауважується в повідомленні Мінекономрозвитку, має тісні торговельно-економічні відносини з ЄС, які ґрунтуються на положеннях Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема в частині створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, реалізація яких передбачає двосторонній розвиток торгівлі між Україною та ЄС без застосування заходів, що створюють штучні та надмірні бар’єри в торгівлі, а стосовно товарів, щодо яких одночасно діятимуть антидемпінгові та захисні заходи, має бути запроваджений компенсаторний механізм.

Між тим, наразі до української продукції вже застосовано два антидемпінгових заходи: щодо безшовних труб (мито 12,3%, 25,7% та 13,8% залежно від експортера) та гарячекатаного прокату (мито 60,5 євро за тонну). Крім того, Україна є країною, що розвивається, тому для цілей захисних розслідувань (що закріплено в статті 43 Угоди про асоціацію з ЄС) і відповідно до положень угод СОТ, імпорт української продукції з часткою менше 3% від загального імпорту товару до ЄС має бути виключений з-під дії заходів (у разі їх запровадження).

Згідно з опублікованим рішенням Європейської комісії, під дію захисних заходів потрапило лише 11 видів української металопродукції, з переліком цих видів можна ознайомитися на сайті Мінекономрозвитку. Ще 17 видів української металопродукції, стосовно яких і надалі буде проводитись розслідування, наразі не обмежені захисними заходами.

Експорт сталевої продукції з України в ЄС (дані Держстату України) Рік Кількість (тонн) Вартість (тис. дол. США) 2013 2 144 825,6 1 517 532,5 2014 2 550 693,9 1 626 758,7 2015 2 838 609,8 1 326 019,7 2016 3 314 778,1 1 399 249,8 2017 2 470 868,4 1 438 152,7

Важливо зазначити, що обсяг експорту українських товарів, для яких збережено безмитний доступ на європейський ринок, перевищує 12% загального експорту української металопродукції до ЄС під розслідуванням. До того ж, рішенням Європейської комісії передбачено, що з метою запобігання подвійного захисту європейської галузі інструментами торговельного захисту антидемпінгові мита будуть призупинені чи зменшені. Тобто, при перевищенні квоти і застосуванні 25% захисного мита комбіноване застосування антидемпінгового та захисного мита не має перевищувати найвищого значення одного з цих мит.

Мінекономрозвитку разом з українськими виробниками продовжує відстоювати інтереси України в рамках процедури розслідування. Так, у вересні заплановано проведення слухань, у яких братимуть участь представники Мінекономрозвитку та низка українських виробників, які представлятимуть позицію української сторони перед Європейською комісією.