Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині розпочинають готуватися до проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Зпочатку її організовуватимуть у об’єднаних територіальних об’єднаннях, на міських і районних етапах. Відбудуться відтак обласні змагання, переможці яких представлятимуть Тернопілля на всеукраїнському рівні.
Гра має за мету не лише прищеплювати юнакам і дівчатам любов до України, а й готувати їх до творчої праці, до військової служби та захисту рідної держави. Йдеться й про активізацію роботи з відродження та розвитку історичних, патріотичних і культурних традицій українського козацтва. Не залишається поза увагою також пропаганда серед молоді здорового способу життя, популяризація військово-прикладних видів спорту.
Тож під час гри «Сокіл» («Джура») його учасники матимуть кількаденне таборування, тренувальні збори. Для таборової старшини та організаторів подбають про вишкільні табори.
20 червня у форматі підсумкового таборування в наметах відбудеться обласний етап цієї дитячо-юнацької військово-патріотичної гри.