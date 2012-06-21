Цього разу Леся Українка дає нам шанс піднятися вище у розумінні її постаті для нації, чиєю вона себе іменувала. Заходи з нагоди 150-річчя письменниці, інтелектуалки, громадської діячки відбуватимуться в онлайн- і офлайн-форматах протягом року. Будуть дискусії, перформанси, поетичні читання, музейні новації, тизер мультфільму «Мавка».

Та безумовно, презентація 14-томника, над яким працювали провідні науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки й інших навчальних і наукових інституцій, — центральна змістова подія ювілейного року, до якої Україна йшла пів століття. Адже попереднє «повне» видання було цензурованим у найкращих традиціях радянщини. На жаль, наклад видання поки що символічний, але у вільному доступі буде оцифрована версія. А «Урядовий кур’єр» сьогодні розповідає читачам про полтавські сторінки життя і творчості та маловідомі факти з популяризації за кордоном авторки «Лісової пісні», «Кассандри» і «Камінного господаря».

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Полтавська розрада

Лариса Косач-Квітка народилася на Житомирщині,

проте її життя і творчість тісно пов’язані з краєм у серці країни